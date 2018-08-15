Turuncu listeden iki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de dün yapılan iki farklı operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten ikisin terör arananlar listesinde 600 bin TL ödüllü turuncu kategoride olan Rezzan Mardin kod adlı Ömer Duran ve Silvan Jindar kod adlı Pınar Yıldırım isimli PKK'lı teröristler olduğu belirlendi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “14 Ağustos 2018 Tarihinde Tunceli-Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri Rezzan Mardin (K) Ömer Duran'ın 600 bin TL ödüllü Terör Arananlar Turuncu Listesinde bulunduğu tespit edilmiştir. 14 Ağustos 2018 Tarihinde Tunceli-Merkez Çırtık Deresi Bölgesinde MİT Bölge Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca müşterek olarak gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten birinin de sözde batı cephe kadın sorumlusu 600 bin TL ödüllü Terör Arananlar Turuncu Listesinde bulunan Silvan Jindar (K) Pınar Yıldırım olduğu tespit edilmiştir” denildi.

YURT DIŞI SORUMLUSU KAPIKULE’DE YAKALANDI

Öte yandan Edirne’de, terör örgütü PKK’nın sözde Avusturya kültür, sanat ve mali sorumlularından olduğu öne sürülen kişi yakalandı. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurt dışına çıkmak için gelen Azimet F, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde gözaltına alındı. Terör örgütü PKK’nın sözde Avusturya kültür sanat ve mali sorumlularından olduğu ileri sürülen ve Türk vatandaşlığından çıkarılması sonrası Avusturya vatandaşlığına geçen Azimet F, emniyete götürüldü. Azimet F, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk

edildi.

İHA – AA