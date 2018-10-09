TUS yerleştirme ve STS sonuçları açıklandı mı? Tıpçıların gözü bu sonuçlarda…

Tıpta Uzmanlık Sınavı birçok sağlıkçı için büyük önem taşıyor. TUS yerleştirme sonuçları birçok hekimin sorguladığı hususlar arasında yer almaya devam ediyor. TUS'un yayınında bugün STS sonuçları da açıklanacak. İşte ÖSYM'nin açıklayacağı STS ve TUS hakkında merak edilenler...

Puanlarının yettiği alanlarda uzmanlaşmak isteyen doktorlar, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirmişti. Peki, TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS yerleştime sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek olan TUS yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz yıl 10 gün içerisinde erişe açılmıştı. Süreç, aynı bilgilerle dikkate alındığında, TUS yerleştirme sonuçlarının bu yıl 12 Ekim tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.

TUS NEDİR?

TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır. ÖSYM tarafından yılda iki kez; eylül ve nisan aylarında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılır. Sınav iki basamaktan oluşur. Bunlar Tıbbi Yabancı Dil sınavı ve Bilim sınavıdır. İlk sınav olan Tıbbi Yabancı Dil sınavında başarılı olan adaylar Bilim sınavına girerler. Bilim sınavından başarılı olan adaylar ise yapacakları tercihlere göre uzmanlık eğitimlerine kabul edilirler.