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Tuvaletini yapmak isterken, az daha canından oluyordu!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen Yunus Akyol  tuvaletini yapmak isterken yaklaşık 200 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralandı.

android-time 08:12 4 Temmuz 2018
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen Yunus Akyol  tuvaletini yapmak isterken yaklaşık 200 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Cephanelik Yolu mevkiinde meydana geldi. Birlikte alkol aldığı iddia edilen 4 arkadaştan Yunus Akyol, tuvaletini yapmak için gittiği yol kenarında dengesini kaybedip, yaklaşık 200 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Akyol’un arkadaşları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Akyol’u düştüğü yerden sedyeye alarak çıkardı. Yunus Akyol, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Akyol’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son güncelleme: android-time 09:1104.07.2018
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