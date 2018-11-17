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TÜYAP Kitap Fuarı’nda Sözcü çıkarması

Yarın sona erecek olan İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'na Sözcü yazarları damga vurdu. Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve Saygı Öztürk kitaplarını okurları için imzaladı.

Fatma VURGUN
android-time 13:48
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TÜYAP Kitap Fuarı’nda Sözcü çıkarması
Yarın sona erecek olan İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'na Sözcü yazarları damga vurdu. Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve Saygı Öztürk kitaplarını okurları için imzaladı.

Bu yıl “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı” yarın sona eriyor.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Fuarda bugün SÖZCÜ yazarları adeta çıkarma yaptı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Soruşturmacı-gazeteci Uğur Dündar, Kırmızı Kedi Yayınevi standında aralarında “Pazarlık Yok”, “Ya Atatürk Olmasaydı”, “Geldikleri Gibi Giderler”, “O Halde Biz Anlatalım”ın da bulunduğu kitaplarını okurları için imzaladı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Yılmaz Özdil de saat Kırmızı Kedi Yayınevi standında okurlarıyla buluştu.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Özdil, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü anlatan son kitabı “Mustafa Kemal”i okurları için imzaladı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Özdil’in ziyaretçileri arasında edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Doğan Hızlan da vardı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Saygı Öztürk ise saat Bilgi Yayınevi standında son kitabı “Hayalet İmam”ın yanı sıra yakın tarihimize ışık tutan diğer kitaplarını okurları için imzaladı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Öztürk’e kitap imzalatanlar arasında kamuoyunda ‘Komünist Başkan’ olarak bilinen Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu da vardı.

Üç ismin standının önünde de uzun kuyruklar oluştu.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 13:5917.11.2018
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