TÜYAP Kitap Fuarı’nda Sözcü çıkarması

Yarın sona erecek olan İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'na Sözcü yazarları damga vurdu. Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve Saygı Öztürk kitaplarını okurları için imzaladı.

Bu yıl “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı” yarın sona eriyor.

Fuarda bugün SÖZCÜ yazarları adeta çıkarma yaptı.

Soruşturmacı-gazeteci Uğur Dündar, Kırmızı Kedi Yayınevi standında aralarında “Pazarlık Yok”, “Ya Atatürk Olmasaydı”, “Geldikleri Gibi Giderler”, “O Halde Biz Anlatalım”ın da bulunduğu kitaplarını okurları için imzaladı.

Yılmaz Özdil de saat Kırmızı Kedi Yayınevi standında okurlarıyla buluştu.

Özdil, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü anlatan son kitabı “Mustafa Kemal”i okurları için imzaladı.

Özdil’in ziyaretçileri arasında edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Doğan Hızlan da vardı.

Saygı Öztürk ise saat Bilgi Yayınevi standında son kitabı “Hayalet İmam”ın yanı sıra yakın tarihimize ışık tutan diğer kitaplarını okurları için imzaladı.

Öztürk’e kitap imzalatanlar arasında kamuoyunda ‘Komünist Başkan’ olarak bilinen Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu da vardı.

Üç ismin standının önünde de uzun kuyruklar oluştu.