Tuzla Belediye Başkanı’nın vakfı için orman imara açıldı

Tuzla’daki ormanlık alan üniversite yapılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından imara açıldı. Üniversite yapacak olan vakfın yönetiminde Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve yardımcılarının olması “etik” tartışması yarattı.

Tartışma yaratan plan değişikliğinin odağındaki vakıf, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı.

Vakfın mütevelli heyet başkanı ve yönetim kurulu başkanı Tuzla Belediye Başkanı olan Şadi Yazıcı. Yönetim kurulunda Tuzla Belediyesi başkan yardımcıları Serhan Kural, Ahmet Çabuk, Mehmet Çelikel, Turgut Özcan ve İsmail Çolak ile bürokratlar yer alıyor. Yönetimindeki isimlerle dikkat çeken vakfın, Tuzla Tepeören'deki toplam 141 dönümlük ormanlık arazinin bir bölümünün üniversite alanı olarak düzenlenmesi talebi, 15 Mart tarihli İBB Meclis oturumunda tartışıldı.

“SIK AĞAÇ DOKULU”

Mevcut planlarda park, dere işletme bandı, orman alanında kalan parseller Ömerli İçme Suyu havzasının koruma alanında kalıyor. Plan değişikliği ilgili hazırlanan raporda arazi “kısmen boş, kısmen sık ağaç dokulu” olarak tanımlandı. Plan değişikliği ile ilgili görüşü sorulan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü olumsuz görüş verdi. Müdürlük, planlama alanının Karağıl ve Kiremitdere devlet ormanlarının içinde yer aldığına dikkat çekti. Orman Kanunu'na tabi orman alanlarının imar uygulamasına ve planlamasına konu edilemeyeceği belirtildi.

KOMİSYON ÜYESİ VAKFIN YÖNETİMİNDE

İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan ortak raporda plan değişikliği nüfus donatı dengesinin iyileştirdiği, eğitim alanı donatısını arttırdığı ve kamu yararı niteliği taşıdığı için uygun bulundu. Raporun altında plan değişikliğini talep eden vakfın yönetim kurulunda yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raportörü Serhan Kural'ın da imzası yer aldı. Plan oy çokluğu ile kabul edildi.

MECLİS SALONUNDA BULUNAMAZLAR

Plan değişikliğini talep eden vakfın yönetiminde yer alan isimler ve ormanın imara açılması İBB meclisinde oylama öncesinde tartışmaya neden oldu. CHP'li meclis üyesi Hüseyin Sağ, plan değişikliği raporunda imzası bulunan komisyon üyesi ve vakfın yönetim kurulu üyesi olan Serhan Kural'ın meclis salonunda bulunmasının etik olmadığını söyledi. Tamamı ormanlık alana yapılacak özel üniversiteye karşı dava açacaklarını belirtti. CHP'li Meclis Üyesi Tarık Balyalı Belediye Çalışma Yönetmeliği'ne göre üniversitenin yönetim kurulu başkanı da olduğu için Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın ve yardımcısı Serhan Kural'ın mecliste olmaması gerektiğini vurguladı.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI: TÜRKİYE'DE BİR İLK

Eleştirilere yanıt veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise “Bir vakıf kurulmuş mütevellisinde 32 tane organize sanayi kuruluşu başkanı ve önemli sanayiciler var. Türkiye'de ilk defa temel bilimler üzerine bir vakıf kuruldu. Üniversite kurmaya çalışan organize sanayi kuruluşu başkanları, sanayiciler ve akademisyenler bir araya geldi. Böylesine başarı hikayeleri batıda var ama bizde bu zihniyet yüzünden yok. Koç ve Sabancı üniversiteleri ormanlık alanda yapıldı ama bizim üniversitemiz ormanlık alanda değil. Burası sanayicilerin kendisinin satın aldığı bir üniversite alanı arazisi. Öğrenciler yüzde 100 burslu okuyacak. Bu vakıf bir aileye, gruba ait değil. Bir senelik bir vakıf. Nisan ayında yapılacak yönetim kuruluna kadar Tuzla Belediyesi'nden arkadaşlarımızı yönetime aldık. Vakfın yönetimini kamu adına yönettik. Nisan ayında yapılacak genel kurulda yeni yönetim seçilecek” diye konuştu.

Eleştirilerin odağındaki diğer isim Serhan Kural da “İsimler üzerine değil kurum ve komisyon görüşleri üzerine söz almış bulunuyorum. Biz yapmak için buradayız taş üstüne taş koymak için buradayız. Bu arazi orman alanı değil. Meclise sunulan komisyon raporları tavsiye görüşüdür” dedi.