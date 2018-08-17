Tuzla Piyade Okulu’na FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki "mahrem" yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında Tuzla Piyade Okulu’na üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda ‘mahrem imam' olarak adlandırılan 10 şüpheli yakalanırken, örgütün hiyerarşik yapısında söz konusu ‘mahrem imam'lara bağlı hareket eden ‘subay' kategorisinde 78 asker daha tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Tuzla Piyade Okulu mahrem yapılanmasına ilişkin dün gece 3. dalga operasyon gerçekleştirdi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisine sızmış ‘mahrem yapılanmasına' yönelik yürütülen soruşturmada, FETÖ itirafçısı T.D.'nin verdiği ifadeler doğrultusunda harekete geçen terör polisi, dün gece FETÖ/PDY'nin Tuzla Piyade Okulu'ndaki sözde mahrem hizmetler yapılanmasında yer alan askerlerden sorumlu, ‘temsilci', ‘müdür', ‘müdür başyardımcısı', ‘müdür yardımcısı', ‘öğretmen' ve ‘öğrenci' şeklinde hiyerarşik sıraya göre hareket ettiği tespit edilen 10 kişilik ‘mahrem imam'ı yakaladı. Geçtiğimiz 22 Mart ve 15 Mayıs'ta yapılan operasyonlar ışığında çarpıcı delillere ulaşan emniyet güçleri, FETÖ itirafçısı T.D.'nin gösterdiği isimlere yönelik olarak dün gece çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda çok sayıda örgütsel dokümana el konulurken, yakalanan kişilerin emrinde faaliyet gösteren çeşitli rütbelerde aktif görevli 78 subayın daha tespit edildiği öğrenildi.

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Örgütün Tuzla Piyade Okulu yapılanmasına yönelik Mart ve Mayıs aylarındaki operasyonlarda da çok sayıda sözde ‘mahrem imam' ve bu hücre üyelerine bağlı hareket eden asker gözaltına alınmıştı.

FETÖ/PDY'nin Tuzla Piyade Okulu mahrem asker yapılanmasına yönelik operasyonların devam ettiği, tespit edilen 78 subayın yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. İHA