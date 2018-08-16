TV’de görüp aldı kargoyu açınca şoke oldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde yaşayan bir kadın bir televizyon kanalı üzerinden satılan nevresim takımını aldı. 1 hafta sonra kapısına gelen kargoyu açan kadın, kutudan nevresim takımı yerine eski çarşaflar çıktığını görünce şoke oldu.

Türkali köyünün Karşıköy Mahallesi’nde yaşayan Seniha Çelik (60), bir televizyon kanalında gösterilen reklamlardan üçlü nevresim takımını sipariş etti. Yaklaşık bir hafta sonra kargoyla kapıda 110 TL karşılığında kargo kutusunu alan Seniha Çelik, kutuyu açınca şaşkına uğradı. Kutunun içinden sipariş ettiği nevresim takımı yerine eski çarşaflar ile yırtık kullanılmış, kırışık kumaşlar çıktı.

“Resmen kandırıldık, dolandırıldık”

Bir süre sonra sipariş verdiği numarayı arayan Seniha Çelik, telefonda kendisine cevap verilmeyince dolandırıldığını anladı. Mağdur duruma düşen ve dolandırılan Çelik, “Televizyonda gösterilen ürünü iyi gördüm. Sonra ekranda yazılı numarayı aradım. Sipariş ettim. 1 hafta sonra kargo ücreti dahil PTT kuryesine 110 TL ödemesini yaptım. Kutuyu açtıktan sonra televizyonda gördüğüm ürünün aynısını olmadığını fark ettim. Bir müddet sonra sipariş ettiğim numarayı aradım. Ancak geri cevap alamadım. Resmen kandırıldım ve dolandırıldım. Benim ricam ben kandırıldım ama başkaları kandırılmasın. Devletimizden bu satıcılar hakkında yasal işlem başlatılmasını talep ediyorum. Birçok insanın canını yakıyorlar. Benimde canımı yaktılar” diye konuştu.

“Eşime dikkatli olmasını söyledim”

TTK'dan emekli Seniha Çelik'in eşi Kazım Çelik (69) ise eşinin kendisine televizyondan ürün sipariş ettiğini söylediğini, bu konuda kendisini uyardığını ifade etti. Kazım Çelik, “Bana eşim merak ederek aldığını söyledi. Ben de tamam dedim. Ancak dikkatli olmasını söyledim. Eve gelen kargoyu açınca ben de şok olduğumu söyleyebilirim. Bu konuda herkesin dikkatli olmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

ZONGULDAK (İHA)