UBER taksi nedir? Saldırılar sonrası UBER aracı nedir sorusu merak ediliyor…

Teknolojik altyapıyı kullanarak internetin nimetlerinden faydalanan UBER son dönemlerde sıkca gündemde. Peki UBER taksi nedir, UBER uygulamasıyla ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

UBER uygulaması internet temeline dayanan ve sizi yakınlarınızdaki bir sürücüyle eşleştirerek dilediğiniz yere ulaşmanızı sağlayan bir aracı olarak çalışıyor. Son dönemlerde sık sık gündeme gelen UBER’in detayları birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte UBER hakkındaki ayrıntılar…

UBER TAKSİ NEDİR?

Travis Kalanick ve Garrett Camp, 2008 senesinde karlı bir Paris akşamında taksi bulmakta sorun yaşadılar. Böylece basit bir fikir buldular; bir butona dokunun ve bir araç bulun. Telefona indirilen uygulama ile yolcular kendisine en yakın şoförü bulabiliyor. Uygulamada kişi bulunduğu konumu bildiriyor bu sayede şoför yolcunun bulunduğu yere gidiyor. Ayrıca kredi ve banka kartı ile ödeme yapmak da mümkün oluyor. Yolcular taksiye binmeden önce bulunduğu konum ile gideceği yeri uygulamaya girerek yaklaşık ne kadar ödeme yapması gerektiğini de öğrenebiliyor.

UBER uygulaması Google Play’de ve AppStore’da mevcut. Kullanıcılar akıllı telefonlarına UBER’i indirerek kendilerine uygun konumlarda araç bulabiliyor.

UBER GERİLİMİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz gün Harbiye’deki bir taksi sürücüsü, içerisinde yolcu olan UBER aracına saldırdı. Bıçakla aracı çizen taksi şoförünün üzerine UBER sürücüsü aracını sürdü. Araçtaki kadın yolcular korku dolu anlar yaşadı.

UBER SÜRÜCÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI

İstanbul'da bir UBER saldırısı da akşam saatlerinde Küçükçekmece'de yaşandı. İddialara göre, Yunus Emre A. aracıyla Halkalı'ya müşteri almaya gidiyordu. Kanarya Mahallesi'nden geçen Yunus Emre A.'yı şüpheli bir kişi durdurmak istedi. Aracıyla durmayarak devam eden UBER sürücüsüne şüpheli şahıs tarafından ateş açıldı. Aracına 4 kurşun isabet eden Yunus Emre A. Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.