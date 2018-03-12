UBER tartışmasına Nevşin Mengü de katıldı

Gazeteci Nevşin Mengü, UBER araçların trafikten men edilebilmesinin önüne açacak kanun tasarısına tepki gösterdi.

Son dönemde taksicilerin saldırıları ile gündeme gelen UBER'e yasal engel yolda. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarı ile “izin belgesindeki faaliyet alanı dışında” yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik yaptırımlar artırılacak. Tasarı yasalaştığında bu tür araçlar trafikten men edilebilecek.

NEVŞİN MENGÜ’DEN TEPKİ



Gazete Nevşin Mengü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Mengü, “Yağmur yağınca, trafik yoğun saatlerde, büyük bavul varsa,evcil hayvan taşınacaksa, sayın vekiller vatandaşı makam araçlarıyla taşısın bir zahmet o zaman” sözleriyle tepkisini dile getirdi.



