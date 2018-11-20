Üç aylar başlangıç tarihi: Üç aylar ne zaman başlayacak?

Mübarek üç ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) İslam Alemi için büyük bir önemi bulunuyor. Üç aylar içinde Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin yanı sıra Kadir gecesi de bulunuyor. Peki üç aylar ne zaman başlayacak? İşte tarihi...

Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Üç ayların içinde bulunan Regaib Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesine, Mirac Kandili, Recep ayının yirmi yedinci gecesine, Berat Kandili, Şaban ayının on beşinci gecesine, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlar. İşte merak edilen üç ayların başlangıç tarihi…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019’da başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan’da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan’da başlayacak ve 19 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan’da 6 Mayıs'da başlayacak.



MÜBAREK “ÜÇ AYLAR”DA OKUNACAK DUALAR

“Bi'smi'llâhi'r- rahmâni'r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”

Türkçe Anlamı:

Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla.

Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır.

“Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”

Türkçe Anlamı:

Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”

Türkçe Anlamı:

Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”

Türkçe Anlamı:

Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.