Üç aylar ne kadar sürüyor? Bugün recep ayının kaçıncı günü? İşte mübarek üç aylar için dualar…

Geçtiğimiz günlerde mübarek 3 aylara giriş yaptık. 3 ayları idrak ederken, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili de geçtiğimiz günlerde kutlandı. Peki bugün recep ayının kaçındayız? İşte üç aylar takvimi...

Bugün 5 Nisan Perşembe ve İslam alemi bugün recep ayının 18. gününü yaşıyor. Hicri takvim aylarından olan recep ayının tarihleri ile kullandığımız miladi takvim arasında farklılıklar bulunuyor. İşte recep ayının günlerinin miladi takvime göre olan karşılıkları…

RECEP AYININ HANGİ GÜNÜNDEYİZ?

2018 Recep ayı ne zaman başlıyor, bitiyor ve hangi gün

19 Mart 2018 Pazartesi Recep 1. günü Recep ayı başlar

20 Mart 2018 Salı Recep 2. günü

21 Mart 2018 Çarşamba Recep 3. günü

22 Mart 2018 Perşembe Recep 4. günü

23 Mart 2018 Cuma Recep 5. günü

24 Mart 2018 Cumartesi Recep 6. günü

25 Mart 2018 Pazar Recep 7. günü

26 Mart 2018 Pazartesi Recep 8. günü

27 Mart 2018 Salı Recep 9. günü

28 Mart 2018 Çarşamba Recep 10. günü

29 Mart 2018 Perşembe Recep 11. günü

30 Mart 2018 Cuma Recep 12. günü

31 Mart 2018 Cumartesi Recep 13. günü

01 Nisan 2018 Pazar Recep 14. günü

02 Nisan 2018 Pazartesi Recep 15. günü

03 Nisan 2018 Salı Recep 16. günü

04 Nisan 2018 Çarşamba Recep 17. günü

05 Nisan 2018 Perşembe Recep 18. günü

06 Nisan 2018 Cuma Recep 19. günü

07 Nisan 2018 Cumartesi Recep 20. günü

08 Nisan 2018 Pazar Recep 21. günü

09 Nisan 2018 Pazartesi Recep 22. günü

10 Nisan 2018 Salı Recep 23. günü

11 Nisan 2018 Çarşamba Recep 24. günü

12 Nisan 2018 Perşembe Recep 25. günü

13 Nisan 2018 Cuma Recep 26. günü

14 Nisan 2018 Cumartesi Recep 27. günü

15 Nisan 2018 Pazar Recep 28. günü

16 Nisan 2018 Pazartesi Recep 29. günü Recep ayı biter

MÜBAREK “ÜÇ AYLAR”DA OKUNACAK DUALAR

“Bi'smi'llâhi'r- rahmâni'r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”

Türkçe Anlamı:

Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla.

Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır.

“Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”

Türkçe Anlamı:

Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”

Türkçe Anlamı:

Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”

Türkçe Anlamı:

Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.