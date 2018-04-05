Üç aylar ne kadar sürüyor? Bugün recep ayının kaçıncı günü? İşte mübarek üç aylar için dualar…

Bugün 5 Nisan Perşembe ve İslam alemi bugün recep ayının 18. gününü yaşıyor. Hicri takvim aylarından olan recep ayının tarihleri ile kullandığımız miladi takvim arasında farklılıklar bulunuyor. İşte recep ayının günlerinin miladi takvime göre olan karşılıkları…
RECEP AYININ HANGİ GÜNÜNDEYİZ?
2018 Recep ayı ne zaman başlıyor, bitiyor ve hangi gün
19 Mart 2018 Pazartesi Recep 1. günü Recep ayı başlar
20 Mart 2018 Salı Recep 2. günü
21 Mart 2018 Çarşamba Recep 3. günü
22 Mart 2018 Perşembe Recep 4. günü
23 Mart 2018 Cuma Recep 5. günü
24 Mart 2018 Cumartesi Recep 6. günü
25 Mart 2018 Pazar Recep 7. günü
26 Mart 2018 Pazartesi Recep 8. günü
27 Mart 2018 Salı Recep 9. günü
28 Mart 2018 Çarşamba Recep 10. günü
29 Mart 2018 Perşembe Recep 11. günü
30 Mart 2018 Cuma Recep 12. günü
31 Mart 2018 Cumartesi Recep 13. günü
01 Nisan 2018 Pazar Recep 14. günü
02 Nisan 2018 Pazartesi Recep 15. günü
03 Nisan 2018 Salı Recep 16. günü
04 Nisan 2018 Çarşamba Recep 17. günü
05 Nisan 2018 Perşembe Recep 18. günü
06 Nisan 2018 Cuma Recep 19. günü
07 Nisan 2018 Cumartesi Recep 20. günü
08 Nisan 2018 Pazar Recep 21. günü
09 Nisan 2018 Pazartesi Recep 22. günü
10 Nisan 2018 Salı Recep 23. günü
11 Nisan 2018 Çarşamba Recep 24. günü
12 Nisan 2018 Perşembe Recep 25. günü
13 Nisan 2018 Cuma Recep 26. günü
14 Nisan 2018 Cumartesi Recep 27. günü
15 Nisan 2018 Pazar Recep 28. günü
16 Nisan 2018 Pazartesi Recep 29. günü Recep ayı biter
MÜBAREK “ÜÇ AYLAR”DA OKUNACAK DUALAR
“Bi'smi'llâhi'r- rahmâni'r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”
Türkçe Anlamı:
Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla.
Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır.
“Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”
Türkçe Anlamı:
Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.
“Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”
Türkçe Anlamı:
Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.
“Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”
Türkçe Anlamı:
Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.