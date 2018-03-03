Üç aylar ne zaman başlayacak? 2018’de Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi aya geliyor? 3 aylar başlangıcı…

Bilindiği gibi mübarek aylar Recep ile başlıyor ve Ramazan ile son eriyor. Tüm İslam alemi yani tüm Müslümanlar 3 ayların ve Ramazan Ayı'nın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayların ilk kutlanacak kandili olan Regaip kandilidir. İşte Ramazan ne zaman başlıyor? ve Bayram hangi güne geliyor sorularının yanıtı...

2018 yılı Ramazan ayı ne zaman başlaayacak? 3 aylar ne zaman? sorularının yanıtını arayan yurttaşlarımızı gerekli tüm cevapları haberimizde bulabilirler. Milyonlarca vatandaşın büyük bir merak ile beklediği Ramazan ve 3 aylarla ilgili tüm tarihler haberimizin detaylarında…

İşte Peygamber Efendimizin Hadis-i Şeriflerinde “Yâ Rabbi, bize Recep ve Şaban'ı mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır.” şeklinde dua ederek önemine dikkat çektiği üç aylar ve Ramazan Ayı’nın başlangıç tarihleri ile ilgili ayrıntılar…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde başlayacak. Receb, Şaban ve Ramazan Ayından oluşan üç aylar islamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ramazan Ayı’nın ilk günüdür. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi’dir. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günüdür.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

11 ayın sultanı Ramazan ayı 2018’de, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü ise Ramazan ayının son günü olarak idrak edilecek.

2018 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının 1. günü 16 Mayıs 2018’e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak. 15 Haziran ise Ramazan Bayramının birinci günü. 17 Haziran Ramazan Bayramı’nın son günüdür.