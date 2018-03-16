Üç aylar ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan ne zaman başlayacak? İşte 2018’de mübarek 3 ayların başlayacağı tarih!

Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman başlayacak? soruları tüm Müslüman yurttaşlarımız tarafından merak ediliyor. Üç aylar olarak tabir edilen Recep, Şaban, Ramazan ne zaman başlayacak? Kandiller ve mübarek günlerin de içinde yer aldığı üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2018’de mübarek 3 ayların başlayacağı ve Ramazan ne zaman? sorusunun yanıtı...

Mübarek üç aylar için geri sayım başladı. 3 aylar ne zaman başlayacak? Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren üç aylar 2018 yılının hangi ayında başlayacak? 2018 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte Müslümanların en kutsal ayı Ramazan'ın başlangıç tarihi…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde başlayacak. Receb, Şaban ve Ramazan Ayından oluşan üç aylar islamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ramazan Ayı'nın ilk günüdür. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi'dir. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günüdür.

İŞTE RAMAZAN'IN BAŞLANGIÇ TARİHİ

11 ayın sultanı Ramazan ayı 2018’de, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü ise Ramazan ayının son günü olarak idrak edilecek.

2018 KANDİLLERİ

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.