Üç ilde terör operasyonu

İstanbul TEM Polisi sol terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 3 ilde operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM Polisi sol terör örgütü DHKP-C’nin gençlik yapılanması çatısı altında faaliyet gösteren bir yapısını belirledi. Eylemlere katılan, örgüte dahil edilen kişilere teorik ve ideolojik eğitim veren yapının deşifre edilmesi için teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Araştırmalarda örgütün “Merkez Komitesi” ile şifreli görüşme yaptıkları anlaşıldı. Çalışmalarda 7 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından operasyon kararı alındı. TEM polisi, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri desteğinde İstanbul, İzmir ve Balıkesir’de 8 adrese baskın düzenledi. Haklarında yakalam kararı olan G.D., M.Ö., T.G., G.A., A.H.G., E.İ.K. ve C.K. gözaltına alındı. Gecr saat 02.00’de düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.