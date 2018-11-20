Uçağın düşme nedeni belli oldu!

Aydın’daki bir uçuş akademisine ait uçak, dün sabah saatlerinde havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Pilot Hamdi Yılmaz ve teknisyen Merve Altun'un bulunduğu TCJZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı enkazına ise Aydın Karacasu ilçesi Dikmen Mahallesi Babadağ'da ulaşıldı. Uçağın 2900 rakımlı dağın zirve noktasına yakın bir yere çakıldığı ve düşmenin ardından uçakta yangın çıktığı kaydedildi. Kazada Yılmaz ve Altın hayatını kaybederken, uçaktan kopan parçaların kaza mahalline yakın yerlere dağıldığı gözlendi. DHA
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