Uçağın pilotuna kızının cenazesini sordu

İran’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden ve henüz cesedine ulaşılamayan Beril Gebeş’in babası Mehmet Vasıf Gebeş, cenazeleri İstanbul'a getiren uçağın askeri pilotuna kızının cenazesinin uçakta olup olmadığını sordurdu.

Edinilen bilgiye göre, İran’da düşen Challenger 604 tipi Türk jetinde hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan pilot Beril Gebeş’in babası, cenazeleri İstanbul’a getiren uçağın pilotuna kızını sordurmak istedi. Emekli pilot Vasıf Gebeş, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ni arayarak kendisini tanıttı ve kızının cenazesinin uçakta olup olmadığını cenazeleri taşıyan uçağın pilotuna sorulmasını rica etti. Acılı babanın ricasını kırmayan hava trafik kontrolörü cenazeleri taşıyan uçağın askeri pilotu ile irtibata geçti. Ancak uçağın pilotu gerekli yerlere bilgi verdiğini ve bu konuda bilgi veremeyeceğini söyledi.

O anlarda kule ile pilot arasında şu konuşmalar gerçekleşti:

Kule, ‘Gebeş kaptanın babası özellikle rica etti, kızının olup olmadığını merak ediyor. Onun için bilgi almak istedim.

Askeri pilot: Gerekli yerlere bilgiler verildi. Ben bu konu hakkında bilgi veremem

Kule: Anlaşıldı teşekkürler

İHA