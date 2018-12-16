Hadi ipucu sorusu 16 Aralık: Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkıp Schiphol Havalimanı’na inen uçak nereden nereye gider?

Hadi 20.30'da! Ödül ise 20.000 TL. Hadi ipucu sorusu şöyle açıklandı: Seyahat tutkunlarının hikayelerinde anlatacakları yüzlerce yer olsa da hepsi havaalanlarında başlar.Seyyah hadiciler ipucumuzun nereden geleceğini tahmin etti bile... Uçağınız Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkıp Schiphol Havalimanı'na iniyorsa nereden nereye gidiyorsunuzdur?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı! Her akşam 20.30’da takipçilerine heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşatan Hadi bu kez 20 bin liralık ödül veriyor. Seyahat etmeyi seven Hadiciler ve haberimizi okuyanlar Hadi ipucu sorusunun cevabını öğrenerek diğer yarışmacılardan bir adım öne çıkacak. 16 Aralık Hadi ipucu sorusu: Uçağınız Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkıp Schiphol Havalimanı’na iniyorsa nereden nereye gidiyorsunuzdur?

16 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP:İZMİR’DEN AMSTERDAM’A

AMSTERDAM HAKKINDA

Amsterdam, Hollanda’nın başkentidir. Ancak Hollanda, hükümetin ve meclisin bulunduğu Lahey’den yönetilir. Kent, ülkenin batısında, Kuzey Hollanda eyaletinde yer almaktadır. 12. yüzyılda Amstel ırmağının kıyısında bir balıkçı köyü olarak kurulan Amsterdam, bugün Hollanda’nın kişi sayısı bakımından en büyük, kültürel ve parasal yönden de en önemli kentidir.

İZMİR HAKKINDA

İzmir, Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık üçüncü şehri. 2017 TÜİK verilerine göre İzmir’in nüfusu 4.279.677’dir. Anadolu Yarımadası’nın batısında, Ege Bölgesi’nin ortasında yer alan ve İzmir Körfezi çevresinde bulunan şehir, her yıl İzmir Enternasyonal Fuarı’nı düzenleyen önemli bir fuar merkezi ve liman kentidir. Yüzölçümü olarak ülkenin yirmi üçüncü büyük ilidir.