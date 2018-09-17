‘Uçan saray karşılığında hibe mi vereceğiz?’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Katar Şeyh’i tarafından hediye edilen uçakla ilgili konuşan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Hediye denilen şey bir süs eşyası değil, milyarlarca liralık bir jumbo jet. Karşılıklılık esasına göre, bu ‘hibe’ karşılığında biz de bir hibe ya da hediye verdik mi, verecek miyiz?" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Şeyh'i tarafından hediye edilen uçakla ilgili ‘Benim değil devletin malı' açıklamasına iddiaları gündeme taşıyan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'den yanıt geldi. Taşcıer, “Hediye denilen şey bir süs eşyası değil, milyarlarca liralık bir jumbo jet. Bu boyutta hediye karşılıksız, ‘Şeyh ülkemizi çok seviyor' cümlesiyle açıklanamaz. Karşılıklılık esasına göre, bu ‘hibe' karşılığında biz de bir hibe ya da hediye verdik mi, verecek miyiz?” dedi.

Taşcıer, sosyal medya üzerinden verdiği yanıtta, “Beş günün ardından nihayet uçan saray soruma yanıt geldi. Cumhurbaşkanı'nın itirafı ile uçağın varlığı kabul edilmiş oldu. Kendisinin ifade ettiği üzere, uçağın “hibe” olduğu meselesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

Konuyla ilgili başka soruları olduğunu belirten Taşcıer şöyle devam etti:

HALKTAN GİZLENECEKMİŞ: “En başından beri yerli-yabancı basında yer alan iddiaları dile getirdim ve sorular yönelttim. Anayasal hakkımı kullanarak soru önergesi verdim. Halkı bilgilendirmek bir kamu görevidir. Sordum, yanıt bekledim, açıklama yapılmak zorunda kalındı. Öyle anlaşılıyor ki, uçan sarayın varlığını gündeme getirmeseydim, Saray'ın uçaktan bahsetmeye niyeti yokmuş. Böylesine önemli bir bilgi halktan gizlenecekmiş. Bu uçak madem hediyeydi, neden açıklanması için beklendi?

SÜS EŞYASI DEĞİL JET: Uçan Saray'ın yeni sahibi, Katar Emiri'nin uçağı satışa çıktığında ilgi gösterdiklerini de itiraf etmiş. Halka tasarruf yapması, döviz bozdurması, ABD mallarını kullanmaması söylenirken 500 milyon dolar verilerek uçak satın alınacakmış. Hediye denilen şey bir süs eşyası değil, milyarlarca liralık bir jumbo jet. Bu boyutta hediye karşılıksız, “Şeyh ülkemizi çok seviyor” cümlesiyle açıklanamaz. Karşılıklılık esasına göre, bu “hibe” karşılığında biz de bir hibe ya da hediye verdik mi, verecek miyiz?”