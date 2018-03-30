Üçüncü havalimanı inşaatına kum ocağı yetmiyor

İstanbul’un Karadeniz kıyısında inşaatı devam eden 3. Havalimanı’na ham madde sağlamak için açılan kum ocaklarının kapasitesi dev projeye yetmedi. İnşaat için Ağaçlı Köyü’ndeki tamamı orman alanında kalan kumtaşı ocağının yıllık 15 milyon ton olan üretim kapasitesi 18 milyon tona çıkarılıyor. Bu da söz konusu karayolunda, kamyon yoğunluğunda günlük 2400 sefer artışı anlamına geliyor.

İstanbul'un akciğeri kuzey ormanlarında Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu tarafından 2014 yılında inşaatına başlanan ve 29 Ekim 2018'de açılması planlanan 3. Havalimanı'na ham madde sağlayan maden ocakları için alınan ruhsatlarda hesap tutmadı.

KUM TAŞI OCAĞININ KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Geçtiğimiz yıl Eyüp Işıklar Köyü'ndeki kumtaşı ocağının 24 hektarlık ruhsat alanının 99,26 hektara çıkarılmasının ardından 29 Mart günü de Ağaçlı Köyü'ndeki kumtaşı ocağının kapasitesini arttırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'n başvuru yapıldı.

Başvuruda, İGA Havalimanı İşletmeleri A.Ş tarafından işletilen Eyüp sınırları içindeki Ağaçlı köyünde 22,07 hektarlık alana sahip kumtaşı ocağı için 2016 yılında “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildiği hatırlatıldı. Sahada çalışmaların devam ettiği, tamamı İstanbul Yeni Havalimanı projesi kapsamında kullanılacak malzeme ihtiyacı nedeniyle üretim kapasite artışı planlandığı kaydedildi. Başvuru ile proje kapsamında yıllık 15 milyon ton olan ocak üretim kapasitesinin 18 milyona, yıllık 390 bin ton olan tesis kapasitesinin de 396 bin tona çıkarılması talep edildi. Proje kapsamında alan artışı yapılmayacağı ifade edildi.

ÇAM, AKASYA, MEŞE VE GÜRGEN İLE KAPLI

Başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre maden ocağının tamamı orman arazisinde kalıyor. Dosyadaki haritalarda maden ocağı alanının çam, akasya, meşe, gürgen ağaçları ile kaplı olduğu görülüyor. Faaliyet alanı ve çevresi aynı zamanda “3. Derece Deprem Bölgesi” içerisinde kalıyor. Başvuru dosyasında proje konusu sahanın orman arazisi olan kısmı için ÇED belgesinin alınması ardından çalışılacak alanların orman idaresinden kiralanması amacıyla izin başvuruları yapılacağı kaydedildi.

GÜNDE 2 BİN 400 KAMYON SEFER YAPACAK

Kapasite artışına bağlı olarak ek trafik yükü oluşacağına da dikkat çekilerek “Kamyonlar, proje kapsamında her türlü malzeme nakli için kullanılacaktır. Seçilecek kamyonlar 25 ton kapasiteli olup, piyasada rahatlıkla bulunabilen kamyon tipindedir. Nakliye için taşeron kamyonu kullanılacak olup günlük kamyonların 2 bin 400 sefer yapması öngörülmüştür. Öngörülen faaliyet ile kullanılacak karayolunda kamyon yoğunluğunda günlük 2400 sefer artışı olacaktır. Proje kapsamında yola giriş ve çıkışlarda trafik güvenliği açısından her türlü önlem faaliyet sahibi tarafından alınacak ve sorumluluk faaliyet sahibine ait olacaktır” denildi.

Faaliyet alanında açık ocak işletmeciliği yapılacağı, kumtaşı üretiminin iş makineleri ve patlayıcı madde kullanılarak delme patlatma yöntemi ile gerçekleştirileceği anlatıldı. Ocağın faaliyetinin, havaalanı inşaatının tamamlanmasının ardından sona ereceği belirtildi.