Sağlıkta şiddete karşı ortak çağrı: Artık son bulsun

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, geçtiğimiz günlerde hastası tarafından silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Psikiyatrist Dr. Fikret Hacıosman ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. "Sağlık terörü son bulsun" denilen açıklamada, “Şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal olarak hareket etmek zorundayız. Talebimiz, sağlık terörüne karşı etkili, kalıcı ve caydırıcı önlemler alınmasıdır” ifadeleri kullanıldı.

Psikiyatrist Dr. Fikret Hacıosman'ın silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bir tepkide Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geldi.

Neredeyse her gün bir sağlık çalışanının sözlü veya fiziksel şiddete uğradığının vurgulandığı açıklamada, güvenli bir çalışma ortamının tüm sağlık çalışanlarının hakkı olduğu kaydedildi.

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“TOPLUMSAL OLARAK HAREKET ETMELİYİZ”

Bir hekimin hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesinin, sağlık kuruluşlarında güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin bir göstergesi olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hasta – hekim arasında güven, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamının yeniden tesis edilmesi için medyada yer alan sağlık çalışanlarına karşı aşağılayıcı, küçük düşürücü ve kışkırtıcı yayınların şiddet olayları üzerindeki tetikleyici etkisinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

Şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal olarak hareket etmek zorundayız. Talebimiz, sağlık terörüne karşı etkili, kalıcı ve caydırıcı önlemler alınmasıdır.

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“SAĞLIK TERÖRÜ ARTIK SON BULSUN”

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri olarak, meslektaşlarımızın daha fazla psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmadan, güvenlik endişesi yaşamadan hizmet verebilmeleri, Dr. Fikret Hacıosman'a yapılanın bir benzerinin yaşanmaması için sağlık terörü artık son bulsun istiyoruz”