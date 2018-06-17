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Uğur Dündar, Akşener’in reytingini açıkladı

Duayen gazeteci Uğur Dündar, canlı yayın sırasında birçok haber kanalını geride bıraktıklarını ve halkın 'siyasi erke hizmet eden' medyaya kırmızı kart göstereceğini belirtti.

Sozcu.com.tr
android-time 22:53 17 Haziran 2018
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Duayen gazeteci Uğur Dündar, canlı yayın sırasında birçok haber kanalını geride bıraktıklarını ve halkın 'siyasi erke hizmet eden' medyaya kırmızı kart göstereceğini belirtti.

Usta gazeteci Uğur Dündar canlı yayın sırasında anlık izlenme oranlarını açıkladı.

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“HALK KIRMIZI KART GÖSTERİR”

Dündar izlenme oranlarıyla ilgili olarak, “An itibariyle haber kanallarının izlenme oranları tespit ediliyor. CNN Türk’ü 539 kişi izliyor. NTV 428 kişi, HaberTürk’ü 785, Halk TV’yi tam 6720 kişi izliyor. Yani bunları topluyorsunuz 4 misli falan ediyor Halk TV. Bakın bu dip dalgayı da anlatan bir tablo bu. Siz eğer yayıncılığı halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet yerine, siyasi erke hizmete kullanırsanız halk da size kırmızı kart gösterir” dedi.

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FOTOĞRAFLAR: ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU

FOTOĞRAFLAR: ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU

 

FOTOĞRAFLAR: ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU

FOTOĞRAFLAR: ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU

 

FOTOĞRAFLAR: ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU

FOTOĞRAFLAR: ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU

Son güncelleme: android-time 23:0717.06.2018
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