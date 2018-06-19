Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu’nun reytingini açıkladı

Duayen gazeteci Uğur Dündar, canlı yayın sırasında birçok haber kanalını geride bıraktıklarını açıkladı.

Usta gazeteci Uğur Dündar canlı yayın sırasında anlık izlenme oranlarını açıkladı.

Dündar izlenme oranlarıyla ilgili olarak, “Şu anda izlenme oranlarını seyredebiliyoruz. Böyle bir sistem var. Özellikle YouTube'den izleyenler belli oluyor. Tabii bu tüm izleyenleri vermiyor ama genel hakkında çok ciddi bir kanaat sahibi olmamızı sağlıyor bu rakamlar. Meselâ an itibariyle CNN Türk canlı yayınını 612 kullanıcı izliyor. HaberTürk'ü şu anda 990 kullanıcı izliyor. NTV'yi şu anda 625 kullanıcı takip ediyor. Halk TV'ye gelince şu anda 13085 kişi. Bu hakikaten bizim televizyonculuk tarihinde, üzerinde önemle durulması gereken bir olgudur” dedi.