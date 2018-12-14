Uğur Dündar: SÖZCÜ’den çıksa çıksa FETÖ’nün korkulu rüyaları çıkar!

SÖZCÜ'ye yapılan algı operasyonuyla ilgili tepkisini dile getiren usta gazeteci Uğur Dündar, böyle suçlamalarla karşı karşıya kalmanın bile insana acı verdiğini dile getirdi. Dündar, "Biz buna müstehak değiliz. Çünkü hayatımızı biz cumhuriyetin değerlerinin korunmasına ve cumhuriyeti yıkmak isteyen her türlü terör örgütüyle mücadeleye adamışız. Bu gazeteden FETÖ'cü asla çıkmaz. Çıksa çıksa FETÖ'nün korkulu rüyaları çıkar" diye konuştu.

Usta gazeteci Uğur Dündar, Halk Arenası’nda SÖZCÜ’ye yönelik ikinci algı operasyonuna karşı tepkisini dile getirdi…

Dündar şöyle konuştu;

“Bir genç adam sıfırdan matbaa makineleri alıyor. Bunların sayısını çoğaltıyor. Sıfırdan bir gazete başlatıyor. Yavaş yavaş tirajını arttırıyor. Bugün Türkiye’nin çeşitli illerinde takır takır çalışan matbaaların bulunduğu ve en yüksek satış rakamını yakalamış. Ayrıca etkili, yurtsever, Atatürkçü, laik, cumhuriyete gönülden bağlı, her kesimin çok değer verdiği bir gazete meydana çıkarıyor. Ve bu insan FETÖ denen alçak, hain örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek suçlamasıyla köşe yazarlarının yargılandığı, muhabirlerin bir süre cezaevlerinde yattığı ve gazete sahibi olarakta Burak Akbay’ın yurt dışında bulunmak durumunda kaldığı bir yargı süreciyle başbaşa bırakılıyor.

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Şunu bir defa daha rahatlıkla söyleyebilirim. Bu gazeteden FETÖ’cü asla çıkmaz. Çıksa çıksa FETÖ’nün korkulu rüyaları çıkar. (Salonda alkış tufanı) Kimdir bunlar… İşte Yılmaz Özdil’dir, Uğur Dündar’dır, Emin Çölaşan’dır, Necati Doğru’dur, Bekir Coşkun’dur, Soner Yalçın’dır… Diğer köşe yazarları arkadaşlarımızdır… Muhabir kardeşlerimizdir… İnternet sayfasının sorumlusu Mustafa Çetin’dir, haber koordinatörü Yücel Arı’dır…

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Bu öyle güzel meslektaş topluluğu ki hakikaten FETÖ en çok bu gruptan korkar ve FETÖ’nün korkulu rüyası olarak SÖZCÜ’yü rahatlıkla örnek olarak gösterebiliriz. Ben içinde çalışan bir kişi olarak söylüyorum. FETÖ’nün en büyük hedefi haline gelmiş. Linç edilmek istenmiş, iftiralara uğramış, hayatı karartılmaya çalışılmış, zindana atılmakla tehdit edilmiş bir gazeteciyim. Hakikaten bu tür suçlamaların FETÖ’nün ekmeğine yağ süreceğine inanıyorum. Yani FETÖ ile mücadeleyi sulandıracağına inanıyorum. Bunun bilinçli bir şekilde yapılmadığını da düşünmek istiyorum. Bir hata olduğunu düşünmeye çalışıyorum. Ama böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak bile bizim cezalandırılmamız demektir. Biz buna müstehak değiliz. Çünkü hayatımızı biz cumhuriyetin değerlerinin korunmasına ve cumhuriyeti yıkmak isteyen her türlü terör örgütüyle mücadeleye adamışız. İşte Twitter’da o 15 Temmuz hain kalkışması yapılırken attığım mesajlar ortada. ‘Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi’ demişim. ‘Allah askerimizle polisimizi karşı karşıya getirmesin. Hepimizin sarılacağı tek dal var o da demokrasi’ demişim. Daha ne kadar kendimizi ortaya atıp başka türlü mesaj verebilirim. Meğer o saatlerde eğer bu alçaklar başarılı olsalar, ilk infaz edecekleri kişilerin arasında 22. sırada benim adım bulunuyormuş. Soner Yalçın’ın adı bulunuyormuş. Hakikaten ceza yesek ancak bu kadar üzülürüz. Bunun telaffuzu bile acı verici.”

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