Uğur Dündar’a sevgi seli!

Duayen gazeteci yazar Uğur Dündar yeni kitabının imza gününde Merzifon Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu. Usta kaleme ilgi büyüktü. Son kitabı “O Halde Biz Anlatalım”ı ile diğer yapıtlarını da imzalayan Uğur Dündar uzun kuyruklar oluşturan kitapseverlerle sohbet etti, bol bol da anı fotoğrafı çektirdi.
KILIÇDAROĞLU’NA İMZALI KİTAP HEDİYE ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Çorum’daki Şeker Mitingi’nden sonra geldiği Merzifon’da Kitap Fuarı’nda ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Uğur Dündar’ın standına da uğrayarak bir süre sohbet etti. Dündar, kitabını imzalayarak Kılıçdaroğlu’na armağan etti.