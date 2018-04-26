Ukraynalı kadının ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor

Bayrampaşa'da lüks sitenin 12. katındaki balkonda asılı halde bulunan Tyhly'nin ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor.

İstanbul Bayrampaşa'da lüks bir sitede 35 yaşındaki Ukrayna uyruklu genç kadın 12. kat balkon korkuluklarına asılı bulundu. Ukraynalı kadının evine gelen erkek arkadaşının sabah saat 05.00 sıralarında evden çıktığı belirlenirken, intihar sebebinin sonu olmayan aşk olduğu iddia edildi.

Bayrampaşa’ya bağlı Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 25 katlı lüks site sakinlerini dehşete düşüren olay sabah saatlerinde yaşandı. Sabah saatlerinde binanın 12. katındaki balkon korkuluklarında boynundan kemerle asılı bir kadını gören site sakinleri polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri intihar eden kadının Ukrayna uyruklu Olena Tyhly (35) olduğunu belirledi.Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ukraynalı kadının ardından binaya bir kişinin saat 01.00 civarında girdiğini sabah saat 05.00 sularında çıktığını belirledi.

ERKEK ARKADAŞINA ULAŞILDI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, güvenlik kameralarına yansıyan kişinin Ukraynalı kadının sevgilisi olduğu ve tekstil işiyle uğraştığı öğrenilen 33 yaşındaki Mehmet Nuri A. olduğunu belirledi. Bilgisine başvurulan Mehmet Nuri A.’nın ifadesinde, 2-3 yıllık ilişkilerinin olduğunu kadının cesedinin bulunduğu eve gece gittiğini ve sabaha karşı evden ayrıldığını, aralarında herhangi bir tartışma geçmediğini ifade ettiği öğrenildi.

SONU OLMAYAN AŞK İDDIASI

İddialara göre, Ukraynalı kadının ev kirasını da ödediği ileri sürülen Mehmet Nuri A. evliydi. Gece birlikte zaman geçirdikten sonra, evden ayrılan Mehmet Nuri A.’ya Ukraynalı kadının “Seni seviyorum” dediği Mehmet Nuri A.’nın da “Ben de seni seviyorum” diye mesaj attığı iddia edildi. İntiharın sebebinin Mehmet Nuri A.’nın evli olduğu için sonu olmayan bir ilişki olduğu öne sürüldü.