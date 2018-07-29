Ulaştırma Bakanlığından ‘Haydarpaşa Garı’ açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan, restorasyon çalışmaları yapılan Haydarpaşa Garı'nda arkeolojik kazılara başlandığı ve tarihi kalıntılar bulunduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, kalıntıların restorasyon çalışmalarıyla ilgisi olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söğütlüçeşme-Haydarpaşa Gar arasındaki bağlantı yolları, Bakanlığımızın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından yürütülen ‘Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi Projesi’ kapsamına alınmış ve çalışmalar devam etmektedir. Haberlerde geçen tarihi kalıntılar da söz konusu bağlantı yollarının yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkmış olup Haydarpaşa Gar binasının restorasyonuyla her hangi bir ilgisi yoktur” denildi.

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Açıklamada, AYGM tarafından çalışmanın yürütüldüğü söz konusu alanın Haydarpaşa Kentsel ve Tarihi SİT Alanı kapsamında bulunmadığı belirtilerek, projenin Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararları gereği İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün denetiminde gerçekleştirildiği ifade edildi. İHA