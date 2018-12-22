‘Ülke yangın yeri o benimle uğraşıyor’

Mart seçimlerinde CHP’nin büyük başarılara imza atacağına inandığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan işbirliği telaşındaysa, kaybedeceğini biliyor” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,yardımcıları Faik Öztrak, Tuncay Özkan, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetelerin Ankara Temsilcileri ve bazı yazarlarıyla kahvaltıda buluştu.

YAKIŞMADI: Kılıçdaroğlu'na ilk soru,Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasındaki sert tartışma oldu. Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Açıkçası ‘Kafama silah dayadılar kaç kişi hayır der' gibi ifadeleri o dönemin Genelkurmay Başkanı'na yakıştıramıyorum. Siz Cumhuriyeti korumakla görevli birisiniz. Acımasız bir darbe geliyor. Siz başınıza silah dayandı diye ‘Önleyemedim' diyorsunuz. Doğru değil bunlar.”

AKAR SİYASETÇİDİR: “Sınır ötesi bir harekatın gündeme geldiği bir dönemde Akar'a dönük eleştirilerin askeri yıpratıp yıpratmayacağı” sorusuna Kılıçdaroğlu, şu karşılığı verdi: “Hayır asla, Akar artık siyasetçidir. Askerlere yönelik konuşurken çok dikkatli bir dili kullanıyoruz. Akar ayrılmıştır, savunma bakanıdır. Her türlü eleştiriye açık olmalı.”

SEÇMEN HAKLIYDI: 24 Haziran seçim gecesi CHP'nin iyi bir sınav veremediğini, özeleştiriyi bizzat kendisinin yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “O gece belki kamuoyuna bilgi verilebilirdi. Bir kusur var ise eksiklik var ise bize ait. Oy verenlerin CHP'ye tepki göstermesini anlayışla karşılıyorum. Tepki göstermeleri haklı, doğal, siz o beklentilere yanıt vermiyorsunuz, bilgi vermiyorsunuz.

ADİL OLMAYAN SEÇİM: Adil, serbest bir seçim ortamı olur mu? Hayır. Türkiye'nin koşullarını, yani dikta yönetimi olduğunu biliyoruz, dile getiriyoruz. Türkiye 20 Temmuz sonrası bir sivil darbe yaşıyor, darbe lideri Kenan Evren ne yaptıysa Recep Tayyip Erdoğan da aynı şeyleri yapıyor. Bir kişi karar alıyor, devletin Hazinesi damada teslim edilmiş vaziyette. Ülke yangın yerine dönmüş. Onun tek uğraştığı kişi benim. Zaman zaman gazeteciler. Bir televizyoncu arkadaşımız, adı soyadı verilerek hedef gösteriliyor. Seçim sürecinde hangi zorluklarla karşılaşılacağını görüyoruz. Ama hukuksuzluk ve haksızlıkların üzerine gitmemiz lazım. Gitmezsek görevimizi yapmamış oluruz. Koşulların eşit olmadığını vurgulayacağız, seçime de gireceğiz.”

KARAMSAR DEĞİLİM: “Ben karamsar değilim” diyen Kılıçdaroğlu, “Tüm zorlukları aşacağımıza büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Nedeni şu: Erdoğan bir telaşa kapılmış her türlü baskıyı gündemine almışsa, işbirliği telaşı ile yola çıkmışsa kaybedeceğini bildiği için. Kaybetmemek için her türlü yola başvuracaktır. Erdoğan da gidicidir, gitmesi lazım” ifadesini kullandı.

BELEDİYEDEN İSTENEN: Kendileri için başarı çıtası arayışı bulunmadığını ifade eden CHP lideri, “Tüm çabamız Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya'yı almak. Bu seçimlerde kendimize rakip olarak, MHP vb. almıyoruz. ‘Belediye başkanındanne bekliyorsunuz?' sorusuna, tüm anketlerde istihdam bir numaralı sorun görüldü. Siyasal gücün çözmesi gereken bir sorunu, vatandaş belde halkından bekler hale gelmiş. Belediye başkan adaylarımızdan istihdam odaklı projeler geliştirmelerini istedik. İzmir, Aydın örneği var” dedi.

BİNALİ YILDIRIM: AKP'nin Ankara Büyükşehir adayı Mehmet Özhaseki için “Kızılay'a koysalar, Sincan nerededir bilmez” diyen CHP Genel Başkanı şunları kaydetti: “Hangi akılla getirdi, bilmem. Aday yapılması bile Ankaralılara hakarettir. Binali Yıldırım'ın da Ekrem Bey'i duyunca aday olmaması lazım. Ekrem Bey daha genç, dinamik, İstanbul'u çok iyi biliyor, bir İstanbullu. Beylikdüzü'nde imzası var. Binali Yıldırım'ın İzmir'den sonra İstanbul'a aday gösterilmesi talihsizlik.”

4 OCAK'TA AÇIKLANACAK: İzmir için kimin aday yapılacağı konusunda “Kafamızda var” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama bunların hangisi kazanabilir? Milletvekillerinin, il örgütlerinin, bizim yaptığımız farklı çalışmalar var. Bunların sonunda iki veya üç isim çıkıyor. Bütün illerde aday göstereceğiz. Eğer birden fazla aday adayı varsa,en çok oyu kiminle alırız onun arayışı içindeyiz. Yalnız HDP'li seçmenden değil, AKP'ye, MHP'ye oy vermiş seçmenden de oy istiyoruz.”

CHP SAĞA KAYMIYOR

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın başarılı bir isim olduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Niçin parti içinden değil de sağdan biri aday yapıldı” tartışmasına yanıt verdi: “Mansur Bey bizim partilimiz. CHP'ye gelip üye olan bir insanı sağdan soldan diye ayırmanın anlamı yok. Mansur Bey Ankara ve Ankara'nın geleceği için, başkent kimliğine kavuşması için ideal bir aday. Duygularının esiri olmayan, neyi nasıl yapabileceğini bilen verimli kullanmaya özen gösteren, bunu da belediye başkanlığı döneminde gösteren kişi.”

“Mansur Bey'i, Ekrem İmamoğlu'nu, Zeydan Karalar'ı aday göstermek bize göre risk değil” diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir katmanın Orta Çağ dönemi gibi yaşadığına dikkat çekti. CHP

Genel Başkanı, “Bizim bazen sağa kaydığımız söyleniyor. Hiçbirisi doğru değil. Ben sağ ve sol kavramların o günün koşullarında çıktığını söylüyorum. Siz eski kavramlarla bugünün sorunlarını çözemezsiniz.Taşeron işçilerini,orman köylülerini, emekliliği Türkiye'nin gündemine kim getirdi? Biz getirdik” ifadesini kullandı.