CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, ''Ülkede OHAL devalüasyonu var. OHAL Türkiye'yi yoksullaştırıyor. OHAL ilan edildiğinde dolar 3.02’yken bugün 4,30’a ulaştı. Türk lirası yüzde 43 değer kaybetti OHAL yüzünden. Her değer kaybı vatandaşımıza gelir kaybı olarak yansıyor. Sadece bu yıl Türk lirasının değer kaybından dolayı şirketler 208 milyar liralık zarar yazdı. Bütün asgari ücretlileri rahatlatacak kadar kaynak, OHAL ile heba edildi'' dedi.

TBMM’de bir açıklama yapan Böke, ”Bugün ülkemizde 1.604 lira asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlar var Türkiye’de ve açlık sınırı 1.680 lira. Yeni açıklanan veriler 14,4 milyon kişinin yoksulluktan dolayı genel sağlık sigortası primini ödeyemediğini ortaya koyuyor. Aynı tablo içerisinde ciddi bir gelirsizlik, yoksulluk herkesi sarmış durumda; hep beraber yoksullaşıyoruz. 2014'te kişi başı milli gelir 12 bin dolarken bugün 10 bin dolar oldu. Bu rakamlar çok açık biçimde kendini Türk lirasının değerinde de yansıtıyor” dedi ve şunları söyledi:

SARAY FERMANI İLE OLMAZ

”Türk lirasının değer kaybına baktığınızda sorunun sonucunu çok açık görüyorsunuz: OHAL Türkiye’yi yoksullaştırıyor. OHAL'de ısrar eden anlayış ve bu siyaseti perçinlemek isteyen anlayış, milyonları fakirleştiriyor. Çok açık bir OHAL devalüasyonu yaşandı bu ülkede. OHAL ilan edildiğinde dolar 3.02'yken bugün 4,30'a ulaşmış durumda. Türk lirası yüzde 43 değer kaybetmiş OHAL yüzünden. Her değer kaybı vatandaşımıza gelir kaybı olarak yansıyor. Sadece bu yıl Türk lirasının değer kaybından dolayı bu ülkede 208 milyar liralık zarar yazmış şirketler. Bırakın emekliye çift maaş ikramiyeyi, bütün asgari ücretlileri rahatlatacak kadar kaynağın OHAL'le heba edildiğini çok somut bir biçimde ortaya koyuyor.

Kasım 2016'da ‘OHAL kalkmazsa dolar 4 de olur, 4'ü de aşar’ demiştim. Ülke, varlık barışlarıyla değil, toplumsal barışla kalkınır. Ülke, Merkez Bankasındaki sınırlı ve azalan rezervi har vurup harman savurarak değil, OHAL'i kaldırarak kalkınır. Ülke, seçimden seçime emekliyi hatırlayan bir propagandayla değil, emekliyi ve emekçiyi çalışırken hak ettiği ücreti alacağı bir düzenle kalkınır. Ülke, yüzde 1 rantçı sınıfları, yüzde 99 uğruna sadece onları gören bir anlayışla, varlık fonuyla cumhuriyeti lağveden bir anlayışla değil, toplumu kapsayan bir anlayışla kalkınır. Ülke, saraylardan verilecek fermanla paranın değer kazanmasıyla değil, halkın hep beraber tamam feryadıyla kalkınır”