Ülkücü Emniyet Müdüründen MHP’ye çok sert eleştiri

İstanbul Bağcılar’da İYİ Parti üyelerine yapılan saldırıya tepkiler sürüyor.15 Temmuz gazisi emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz saldırının “Tesadüfü değil bir merkezden ve planlı olarak yapıldığını” savundu.

SÖZCÜ'ye konuşan Eryılmaz, saldırıyı “şehir eşkıyalığı ve sindirmeye yönelik” diyerek yorumladı.

Gazi Emniyet Müdürü Eryılmaz şunları söyledi: “Kürsülerde bin yıllık kardeşlik nutukları atanların siyasi menfaatleri için kardeşlik, hukuk ve erdem gibi değerleri aslında hiç içselleştirmediklerini yüce milletimiz görmektedir.Saldırıların amacı milletten gelen talebin önüne set çekebilmek için tehdit hareketleri ile muhalefeti marjinalize edebileceklerini düşünmelidir. Şehir eşkıyalığı ile insanları sindirmeye ve iktidarı gasp etmeye yönelik bu ucuz hareketlere cevabı millet sandıkta verecektir. Şehit Fırat Çakıroğlu'nu Ege Üniversitesi'nde yalnız bırakanlar üniversitelerde okuyan evlatlarımızı terör örgütünün eline bırakanların siyasi ikballeri için kardeşi kardeşe kırdırma oyunlarını milletimiz ibretle izlemektedir.

“HUKUKSUZLUK ALANINA ÇEKMEK İSTİYORLAR”

Bugün anayasal hakları sokaklarda gasp etmeye çalışanların sınırsız bir yetki ile iktidar olmaları halinde millete hizmet için var olan devlet kapısında bekleyenlere ne yapabilecekleri ortadadır.

Bu saldırı yapanlar açısından seçimin hukuki bir düzlemde düşünülmediğinin siyasi ikballerinin devamı için her türlü hukuksuzluğun göze alındığını göstergesidir.

Her türlü saldırıya hukukun imkanları sonuna kadar kullanılarak ve milletin hakemliğine sunularak cevap verilmelidir. Ancak kesinlikle çekmek istedikleri hukuksuz alana gidilmemelidir.