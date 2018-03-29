Ulu Önder’e hakaret etti ‘stresliydim’ dedi!

Kayseri’de çay ocağı işleten M.A. isimli şahıs sosyal paylaşım sitesi üzerinden sohbet ettiği arkadaşı A.S.Ö.'ye Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ağza alınmayacak küfürler yazması sonrası arkadaşı A.S.Ö.'nün şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede M.A. için '' Atatürk'ün hatırasına alanen hakaret'' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Küfürbaz çaycı kendisini "O dönem stresliydim..." diye savunmaya çalıştı.

Kayseri'de çay ocağı işleten M.A. ile arkadaşı A.S.Ö. 2017 yılının Eylül ayında sosyal medya üzerinden yazıştılar. Ancak iki isim arasındaki bu yazışmada, Ulu Önder’e hakaret edilince konu adliyelik oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede olay şöyle aktarıldı:

” A.S.Ö. sosyal medya da arkadaşı olan M.A.’nın Instagram hesabından yaptığı Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği paylaşımı ”Vatandaşı olduğu ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı da tarihin gördüğü en büyük ….. ” ifadeleri üzerine şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından M.Ö hakkında ” Atatürk’ün hatırasına alanen hakaret ” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“STRESLİ BİR DÖNEMDEYDİM”

Şüpheli M.A. ise ifadesinde; “Sosyal medya hesabı bana ait, o dönemde stresli bir dönem yaşamaktaydım , gece yarısınında verdiği bir bunalımla yazmış bulundum ” dedi.

Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada şikayetçi A.S.Ö. ifadesinde M.A.’nın işletmecisi olduğu çay ocağına gittiği için oradan bir tanışıklığı olduğunu söyleyerek;” Olay olduğu gün M.A. benim İnstagram hesabımın mesaj bölümüne bazı mesajlar attı, ben mesaj çıktılarını dosyaya sunmuştum, olay tarihinde sanık İnstagram hesabından bir fotoğraf paylaştı, bende gerçek mi diye mesaj attım, daha sonra sanık Mustafa Kemal Atatürk’e hitaben alenen küfür etti, sanık bu olaydan sonra beni aradı, şikayetçi olup olmayacağımı sordu, şikayetçi olacağımı anlayınca ” Selanik’teki genelevi kayıtlarını mahkemeye sunarak iddiaları ispatlayacağım,” şeklinde sözler söyledi, Mustafa Kemal Atatürk’e alenen hakaret ve küfür eden bu adamdan şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme sanık M.A.'nın çağrılması ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.