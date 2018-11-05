Ulu Önderi kararttılar!

Ulus’taki Atatürk Heykeline şimdi de karartma uygulanmaya başlandı. Heykelin çevresi yeniden ışıklandırıldı ancak projektörler kaideyi aydınlatacak şekilde ayarlandı. Geceleri ışıklar yanınca at üzerindeki Atatürk heykeli karanlıkta kalıyor.

1927 yılında yapılan Atatürk anıtının kaidesi ve çevresi ışıl ışıl bir görüntü verirken heykele ışık yansıtılmadığı için karanlığa bürünüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Siyasal hesaplaşma devam ediyor. Daha önce güvercin istilası ve pisliği altında olan Atatürk heykeli şimdi de geceleri görünmez hale getirildi” dedi ve SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Daha önce kir ve kuş istilası altında olan Atatürk Heykeli’nin bakımsızlığını gündeme taşımıştık. Şimdide tamamen görünmez hale getirmek için akşamları kaideyi aydınlatıp Atatürk heykelini karanlıkta bırakıyorlar. Türkiye'nin her yerinde Atatürk heykelleri özel bir çaba ile aydınlatır. Cumhuriyetin Başkenti Ankara'da ise heykeli karartmaya çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumları göreve davet ediyoruz. Ne yaparsanız yapın Cumhuriyet hafızasını silemeyeceksiniz aydınlığı karanlıkla yenemeyeceksiniz. Atatürk Heykeline saygısızlıkta sınır tanımayanlara karşı mücadelemiz devam edecek.”