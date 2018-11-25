Uludağ’da aç kalan ayılar yiyecek aramaya çıktı

Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, turistik yönünün yanı sıra doğal yaşamıyla da dikkat çekiyor. Uludağ sık çam ormanları arasında binlerce yabani hayvana da ev sahipliği yaparken, Sarıalan bölgesinde karnı acıkan ayı ailesi çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı. O anlar ise bir işletmeci tarafından kaydedildi. Başka bir görüntüde ise çöp kutularını karıştıran ayıların kendisi gibi karnı acıkan rakipleri gözlerden kaçmadı. Başıboş köpekler ayıyı bir türlü rahat bırakmazken, havlayan köpeklerden rahatsız olan ayı bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

İHA