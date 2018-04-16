Ümit Özdağ’dan sert sözler: O atın çiftesine şahit olacaksınız

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden geçtiğimiz yıl yapılan ve hakkında şaibeler olduğu iddia edilen referandum sonuçlarına değindi.

Geçtiğimiz yıl yapılan ve sonuçları birçok kesim tarafından şaibeli ilan edilen 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu, yıl dönümünde tekrar gündeme geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ geçtiğimiz yıl yapılan referandum hakkında konuştu. Özdağ, “Kirli Referandum” olarak adlandırdığı anayasa değişiklik paketine sosyal medya hesabı üzerinden değindi.

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Ümit Özdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “16 Nisan “Kirli Referandumunda” ata bineceğiz diyerek anayasanın, millet iradesinin ve YSK’nın üstüne binip, Üsküdar’a geçtiniz. Önümüzdeki seçimlerde o atın çiftesine şahit olacaksınız. Bilin ki sessiz atın çiftesi pek olur.” ifadelerini kullandı.