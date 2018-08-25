Ümit Özdağ’dan TSK’nın Atatürk’süz ‘Zafer Haftası’ videosuna tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı 6 seriden oluşan video hazırlandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, videoda Türkiye Cumhuriyeti'nin Banisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olmamasına tepki gösterdi. Konu ile ilgili TSK'dan da açıklama geldi.

TSK, Zafer Bayramı Haftası dolayısıyla haftanın anlam ve önemine ilişkin videolar hazırladı. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde hazırlanan videoların hafta boyunca sosyal medya hesaplarından yayımlanacağı belirtildi. İLGİLİ HABER Volkan Konak: Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin Atatürk'ü TSK, 6 seriden oluşan videoların ilkini dün paylaştı. TSK‘nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan video, “Büyük Zafere Adım Adım” başlığını taşıyor. Tarihi görüntülerin yer aldığı 30 saniyelik videoda topçu ve süvari birliklerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadeleleri yer alıyor. ÖZDAĞ’DAN TEPKİ İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, TSK’nın paylaştığı videoda Türkiye Cumhuriyeti’nin Banisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yer almamasına tepki gösterdi. Sosyal medya platformu Twitter hesabından eleştirisini dile getiren Özdağ, “Atatürk’süz Büyük Zafer öyle mi? Aferin size” ifadelerini kullandı. TSK’DAN AÇIKLAMA GELDİ Haberin yayınlanmasının ardından TSK’dan SÖZCÜ’ye özel açıklama geldi. Açıklamada, yayınlanan videonun 6 seriden oluştuğu, diğer 5 seride Atatürk’le ilgili birçok görüntünün yeraldığı ifade edildi.