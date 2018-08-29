Ümraniye’de kız çocuğuna taciz

Ümraniye'de bir markette alışveriş yapan kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu’na başvuran Ö.Y, 14 yaşındaki kızı S.E’nin Atakent Mahallesi’nde markette alışveriş yaparken bir kişi tarafından tacize uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, verilen eşkal doğrultusunda marketteki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin A.S olabileceğini değerlendiren ekipler, arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenilen A.S, markete 200 metre uzaklıkta bulunan babasına ait evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliye bazı güvenlik kamerası kayıtları izlettirildi. Görüntüdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiği öğrenilen A.S’nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA