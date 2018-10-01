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Ümraniye’de mobilya üretim tesisinde tehlikeli yangın

Ümraniye'de, sehpa üretimi yapılan bir imalathane henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

android-time 19:32 1 Ekim 2018
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Ümraniye'de, sehpa üretimi yapılan bir imalathane henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Bağlar Alt Sokak üzerinde bulunan 3 katlı sehpa imalathanesinde çıktı. Binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını gören çalışanlar, kendilerini dışarı attı.

DHA

DHA

Yangının büyümesiyle alevler binayı sardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor. DHA

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Son güncelleme: android-time 19:4801.10.2018
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