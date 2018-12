Umut bebek destek bekliyor

Mersin'de prematüre doğan 27 aylık Umut bebek, beyin felci (serebral palsi) ve epilepsi hastası. Konuşamıyor. Gövde kontrolü yok. Desteksiz oturamıyor. Tek gözü hiç görmüyor; diğer gözü ise sadece yüzde 10 görüyor. Her gün fizik tedavi ve özel eğitim görmesi gereken Umut bebek, maddi imkânsızlıklardan dolayı sadece haftanın 2 günü devlet kurumunda toplam 90 dakikalık bir eğitim alabiliyor. Devlet 2 günden fazlasını karşılamayınca, asgari ücretle geçinen Kocabaş ailesi çaresizce kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Aile, "Tedavi masrafları için destek bekliyoruz. Tek isteğimiz Umut'un tedavi olması" diyor.

2 yaşındaki Umut Kocabaş’ın doğuştan beyin felci ve epilepsi hastası olduğunu söyleyen Anne Nazlı Kocabaş, kendi başına oturamayan, vücudunu kontrol edemeyen ve konuşamayan oğlunun her gün fizik tedavi görmesi gerekirken, maddi yetersizlikler nedeniyle tedavi ettiremediklerini, sadece devlet kurumunda 2 gün eğitim ve tedavi görebildiğini aktardı. “Umut gelişim gösterebilen bir çocuk” diyen Nazlı Kocabaş, Umut bebeğin sağlık durumunda ilerleme sağlanabilmesi için her gün tedavi görmesinin şart olduğunu dile getirdi. Eşinin asgari ücretle çalıştığını ve kirada oturduklarını ifade eden Nazlı Kocabaş, “Bundan 2 yıl önce ikiz bebeklerimiz dünyaya geldi. Umut doğuştan hasta, Uras ise sağlıklı olarak doğdu. 2 senelik zaman diliminde Umut’un sağlık ve eğitim giderleri için var gücümüzle çalıştık, çabaladık. Ancak yetersiz kalıyoruz. Devlet kurumunda haftada 2 gün, toplamda 90 dakika tedavi ve eğitim gören Umut’un iyileşme sürecinin hızlanması için her gün fizik tedavi görmesi gerekiyor. Maalesef bizim buna gücümüz yok. Sosyal medyadan yardım çağrısı yaptım. Umut’un yaşam mücadelesini kazanması için desteğe ihtiyacımız var. Umut’un tedavi olması için devletten uzanacak yardım elini bekliyoruz” dedi.

UMUT’UN İYİLEŞMESİ FİZİK TEDAVİYE BAĞLI

Serebral palsi tedavisinde aktif yürüme robotunun yanı sıra sanal gerçeklik cihazlarının da kullanıldığını söyleyen anne Nazlı Kocabaş, “Rehabilitasyon programları ile iyileşen çok sayıda serebral palsi hastası çocuk var. Fizik tedavi ile başını tutamayan bir bebek başını tutabiliyor, oturamayan oturabiliyor, yürüyemeyen de bazen kısa, bazen de uzun süreçte yürüyebiliyor. Umut da bu tedavi programlarında ilerleme kaydetti. Tedavi olursa benim oğlum da iyileşecek. Umut bebeğimin gülmesi ve umudunun olması için destek bekliyoruz” diye konuştu.