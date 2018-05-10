Ünal aday seçim takvimini açıkladı!

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Cumartesi günü 7 bin 340 adayın mülakatını bitirmiş olacağız.Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız. Seçim beyannamesi 25 Mayıs’ta açıklanacak" dedi.

AKP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, “Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir türlü çatıydı, kapıydı, pencereydi biz uzlaşmaya varamayan, daha sonra ‘bari meclise dönük bir şeyler yapalım' diyerek kendi aralarında bir ittifak oluşturan siyasi partilerin bu süreçteki girişimleri, milletvekili alışverişleri, taşımalı sistem getirip götürmeleri göstermiştir ki, bu ülkeyi yönetebilecek, böyle zor bir coğrafyada bu ülkeyi taşıyabilecek kadrolar ak kadrolardır, taşıyabilecek lider de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eski sisteme dönmeyi kendilerine vizyon edinmiş, Erdoğan'ı yıkmayı kendilerine hedef edinmiş kadroların Türkiye'yi yönetme gibi bir iddiası zaten olamaz” diye konuştu.

ÜNAL ADAY SEÇİM TAKVİMİNİ AÇIKLADI

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, ” 14 komisyon milletvekili adaylarının mülakatını yapıyor. Cumartesi günü 7 bin 340 adayın mülakatını bitirmiş olacağız.Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız. Seçim beyannamesi 25 Mayıs'ta açıklanacak” dedi. İHA