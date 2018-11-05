Üniversite ile vakfın hastane kavgası

Konya'da 18 Mayıs 2014 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Türk Anadolu Vakfı işbirliği ile temeli atılan hastane binası tartışmalara konu oldu. Üniversite yönetimi "Meram Tıp Fakültesi Çocuk ve Erişkin Hematoloji Onkoloji Hastanesi" olarak yapımına başlanan binanın Meram Diş Hekimliği Fakültesi olacağını açıkladı. Bu açıklama "Biz onkoloji hastanesi için çaba gösterdik" diyen Türk Anadolu Vakfı yöneticilerinin tepkisini çekti. Türk Anadolu Vakfı yöneticisi Erol Küçükbakırcı, üniversite rektörü Muzaffer Şeker'e “Sen, bu yetkiyi nereden aldın?” diye sordu.

Türk Anadolu Vakfı yöneticileri konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek üniversitenin kararını değerlendirdi. Vakıf adına konuşan Erol Küçükbakırcı “Kimse, hayırseverlerden gelen yardımları yok sayamaz. Sayın rektör Muzaffer Şeker, sen Onkoloji Hastanesini ne diye Diş Hekimliği Fakültesi'ne çevirmek istiyorsun. Sen, bu yetkiyi nereden aldın?” diye sordu.

“İMKÂNI OLAN VAR, OLMAYAN VAR”

Konya'da yıllardır bir onkoloji hastanesine ihtiyaç olduğunu dile getiren Küçükbakırcı, Konya'da da kansere yakalanan kişilerin sayısında artış olduğunu belirterek, “Benim hemşehrilerim neden tedavi için İstanbul veya Ankara'ya gitmek zorunda kalsın? Ayrıca imkânı olan var, olmayan var. Bu yüzden ilk binayı diktik. İkinci bina da bu anlamda gerekliydi. Hatta gerekli olduğunu mevcut Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Selçuk Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Süleyman Okutan hocalarımız ifade ediyordu. Konya'daki bu hastane aynı zamanda bölgenin de gözde hastanesi olacaktı” diye konuştu.

“REKTÖRLÜĞÜN CEBİNDEN BİR KURUŞ BİLE ÇIKMADI”

Bina yapılırken rektörlüğün cebinden 1 kuruş para çıkmadığını iddia eden ve şimdiye adar proje için 8 milyon lira harcandığını belirten Küçükbakırcı, “Bina yaptırılırken, rektörlüğün cebinden bir kuruş bile çıkmadı. 11 bin metrekare inşaat yaptık. Hastanenin kabası bitti, 2-3 aydır hastane ilerlemiyor. Daha sonra üniversiteden bir hoca geldi. Hocam, ‘Bu hastaneyi dişçilik fakültesi hastanesi yapsak nasıl olur' diye nabız yokladı. Kardeşim, bir yer için hayırseverlerden toplanan para başka bir yer için harcanmaz. Kimse, hayırseverlerin yaptığı yardımları yok sayamaz” şeklinde konuştu.