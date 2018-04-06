Cenaze töreni isyana dönüştü! ‘Rektör istifa…’

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için üniversite kampüsünde tören düzenleniyor. Tören sırasında ölenlerin yakınları üniversite yönetimini hedef alarak yaşananlara isyan etti. Tören için toplanan kalabalık 'rektör istifa' sloganları attı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde Volkan B.'nin silahlı saldırısı sonrasında öldürülen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan için rektörlük binası önünde tören düzenlendi. Cenazeler, ardından defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ PROTESTO EDİLDİ

Tören sırasında ölenlerin yakınları üniversite yönetimini hedef alarak yaşananlara isyan etti. Tören için toplanan kalabalık “Rektör istifa, FETÖ’cü rektör istemiyoruz” sloganları ile protestolara destek verdi.