Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cenaze töreni isyana dönüştü! ‘Rektör istifa…’

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için üniversite kampüsünde tören düzenleniyor. Tören sırasında ölenlerin yakınları üniversite yönetimini hedef alarak yaşananlara isyan etti. Tören için toplanan kalabalık 'rektör istifa' sloganları attı

android-time 11:05 6 Nisan 2018
Haberler Gündem
Cenaze töreni isyana dönüştü! ‘Rektör istifa…’
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için üniversite kampüsünde tören düzenleniyor. Tören sırasında ölenlerin yakınları üniversite yönetimini hedef alarak yaşananlara isyan etti. Tören için toplanan kalabalık 'rektör istifa' sloganları attı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde Volkan B.'nin silahlı saldırısı sonrasında öldürülen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan için rektörlük binası önünde tören düzenlendi. Cenazeler, ardından defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ PROTESTO EDİLDİ
Tören sırasında ölenlerin yakınları üniversite yönetimini hedef alarak yaşananlara isyan etti. Tören için toplanan kalabalık “Rektör istifa, FETÖ’cü rektör istemiyoruz” sloganları ile protestolara destek verdi.

Son güncelleme: android-time 11:3306.04.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar