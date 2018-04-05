Üniversite saldırısında öldürülen Yrd. Doç. Dr. Serdar Çağlak kimdir?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Serdar Çağlak, doktorasını eğitimde ölçme ve değerlendirme üzerinde yapmıştır. Haberimizden ESOGÜ saldırısında yaşamını yitiren Serdar Bayar kimdir? İşte Yrd. Doç. Dr. Serdar Bayar hakkında merak edilenler...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde, hakkında FETÖ soruşturması başlatılan bir öğretim görevlisi, fakülte binasını silahla bastı. Silahlı saldırıda Serdar Çağlak ve 3 kişi hayatını kaybetti. Haberimizden Serdar Çağlak hakkında kısa bilgiye ulaşabilirsiniz.

KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Öldürülenlerin; Dekan Yardımcısı Fatih Özmutlu., Fakülte Sekreteri Mikail Yalçın, öğretim üyesi Yasir Armağan ve okutman Serdar Çağlak olduğu bildirildi.Şüpheli Yasin Bayar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SERDAR ÇAĞLAK KİMDİR?

Serdar Çağlak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir. Lisans eğitimini Mersin Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlayan Serdar Çağlak yüksek lisans eğitimini Florida State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktorasını da Florida State Üniversitesi’nde Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme üzerine yapmıştır. Aşağıdaki linkten Serdar Çağlak’ın özgeçmişine ulaşabilirsiniz.

SERDAR ÇAĞLAK ÖZGEÇMİŞİ