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Üniversitede ‘eskort’ skandalı!

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde skandal bir olay yaşandı. Üniversitenin internet sayfasına giren öğrenciler “öğrenci ofisleri” sekmesine girmek istediklerinde eskort kadınların fotoğraf ve numaralarının yer aldığı bir siteye yönlendirildi. Üniversite yönetimi söz konusu olayın bir siber saldırı olduğunu açıkladı

Uğur ENÇ
android-time 10:57 27 Ağustos 2018
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Üniversitede ‘eskort’ skandalı!
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde skandal bir olay yaşandı. Üniversitenin internet sayfasına giren öğrenciler “öğrenci ofisleri” sekmesine girmek istediklerinde eskort kadınların fotoğraf ve numaralarının yer aldığı bir siteye yönlendirildi. Üniversite yönetimi söz konusu olayın bir siber saldırı olduğunu açıkladı

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bugün sabah saatlerinde büyük bir skandal yaşandı. Üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığının http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ adresli internet portalına giren ve “öğrenci ofisleri” bölümünü tıklayan öğrenciler Darıca Eskort ve Gebze Eskort adı altında iki sekmeyle karşılaştı. Söz konusu linklere tıklayan öğrenciler
Kocaeli'de faaliyet gösteren eskort kadınların resimleri ve telefon numaralarını içeren internet siteleriyle karşılaştı. Söz konusu olayın bir siber saldırı olduğu öğrenilirken üniversite yönetimi yaklaşık 2 saat sonra sorunu çözdü ve cinsel içerikli site linklerini kaldırdı.

Son güncelleme: android-time 11:0027.08.2018
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