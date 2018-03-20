Üniversitede haremlik-selamlık havuz

Gümüşhane Üniversitesi, yarı olimpik yüzme havuzu, sauna ve fitness salonu hizmete açtı.

Havuz, sauna ve fitness salonunda haremlik-selamlık şeklinde hizmet verilecek. Kadınlar Salı, Perşembe ve Cumartesi, erkekler de Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri havuz ve salonlardan yararlanacak.

Havuzda öğrenci 7, personel 8, sivil vatandaş ise 10 liraya yüzebilecek. Havuz aboneliğinde ise öğrenciye 48, personele 84, sivil vatandaşa ise 96 lira fiyat belirlendi. Fitness salonu da öğrenci için 6, personel için 8, sivil vatandaş için 10 lira oldu. Fitness aboneliği ise öğrenciye 48, personele 84, sivil vatandaşlara da yine 96 lira olarak belirlendi. Saunadan öğrenciler 10, personel 15, siviller de 20 liraya yararlanabilecek. Sauna aboneliği de, öğrenci için 56, personel için 86, siviller için de 120 lira oılacak.