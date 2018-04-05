Üniversiteden baş sağlığı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan katliam haberinden sonra üniversite yazılı bir açıklama yayınlayarak baş sağlığı diledi.

İşte o açıklama

“Çok üzgünüz

Bugün üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda mesai arkadaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Bu elim olayda, Ünivirsetemiz Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mikail Yalçın, Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çağlak ve Araş. Gör. Yasir Armağan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bu menfur saldırıda hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine ve tüm üniversitemiz camiasına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi”