Üniversiteli Sinem’in ölümüne ilişkin beraat kararı bozuldu

Beyoğlu'nda apartman boşluğunda cesedi bulunan üniversiteli Sinem Erköseoğlu'nu 'kasten öldürdükleri' iddiasıyla yargılanan Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut ve Can Paksoy kardeşlerin delil yetersizliğinden beraat etmesi kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Kararı usul yönünden bozan Yargıtay 1. Ceza Dairesi gerekçe olarak, davanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bildirilmeden karara bağlanmasını gösterdi.

Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu (24), 2010'da Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ile kardeşi Can Paksoy'un oturduğu Beyoğlu'ndaki 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda ölü bulundu. Erköseoğlu’nun o gece bir kulübünden çıktıktan sonra Paksoy kardeşlerle birlikte Gümüşsuyu’ndaki apartmana geldiği tespit edildi. Paksoy kardeşler hakkında ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. 2 kardeş, Sinem'in intihar ettiğini iddia ederken, genç kızın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini ileri sürdü. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl süren davada mahkeme Paksoy kardeşlerin kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

YARGITAY BAŞSAVCILIĞI KARARA İTİRAZ ETTİ: AİLE BAKANLIĞINA BİLDİRİLMEDEN KARAR VERİLDİ

Sinem’in babası Ergun Erköseoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir ‘Verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu’ gerekçesiyle kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın suçtan zarar gördüğünü, kovuşturma evresinde duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, bakanlığa bu bildirimler yapılmadan davada karar verildiğini belirterek kararın bozulmasını istedi.

YARGITAY BAŞSAVCILIĞI: EVDEKİ TELEFON KAYITLARI İNCELENMEDİ

Savcılık gönderdiği ek tebliğnamede, sanıkların Sinem'in ölümünden haberlerinin olmadığı yönünde savunmaları karşısında, evdeki sabit telefonun, olay gecesine ilişkin kayıtlarının getirtilerek, bu zaman diliminde konuşma yapılıp yapılmadığı ve yapılmış ise kimlerle konuşma yapıldığının mahkeme tarafından araştırılmadığı öne sürüldü.

BAŞINDAKİ YARALARA İLİŞKİN ADLİ TIP KURUMU’NDAN RAPOR ALINMADI

Ayrıca, Sinem'in yüzüstü düşmesine rağmen, başındaki şişliğin, vücudundaki diğer yaraların ne zaman oluştuğu konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmadığına dikkat çeken savcılık, rapor sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“ELBİSEDEKİ FERMUAR DETAYI DAHİ İNCELENMEDİ”

Savcılık ayrıca, Sinem'in iç çamaşırlarının ters giydirildiğinin öne sürüldüğünü, vücudunda ve sutyeninde sanıkların DNA'sının bulunduğu belirtilmesine rağmen elbisesinin fermuar uzunluğu dikkate alınarak, bu elbiseyi giyen kişinin arkasındaki fermuarı tek başına kapatıp kapatamayacağının araştırılmaması nedeniyle de beraat kararının bozulmasını istedi.

YARGITAY, BERAAT KARARININ USUL YÖNÜNDEN BOZULMASINA KARAR VERDİ

Temyiz talepleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 23 Mayıs 2018’de yazdığı kararda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve CMUK’un mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan, yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde hüküm kurulmasının bozmayı gerektirdiğini belirtti.

Suçtan zarar gören Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile müdahil taraf avukatlarının temyiz itirazlarının bu itibarla yerinde görüldüğünü kaydeden ceza dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararın tebliğnamedeki düşünce gibi bozulmasına oy birliğiyle karar verdi.