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Unkapanı, Galata ve Haliç metro köprüleri trafiğe kapatılacak!

Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü UKOME kararı gereği bu gece 02.30 - 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz ulaşımına açılacak.

android-time 20:03
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Unkapanı, Galata ve Haliç metro köprüleri trafiğe kapatılacak!
Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü UKOME kararı gereği bu gece 02.30 - 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz ulaşımına açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği 22 Kasım 2018 Perşembe günü (bu gece), 02.30 – 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak. Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü kullanacak olan sürücü ve yayaların, bu gece 02.30'dan 03.30'a kadar Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor” denildi. İHA

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Son güncelleme: android-time 20:0521.11.2018
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