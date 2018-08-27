Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü anket şirketine silahlı saldırı

Ünlü bir kamuoyu araştırma şirketinin Şişli’deki merkezine bina önünden geçen bir araçtan 5 el ateş edildi. Kurşunlardan biri şirketin camına isabet ederken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganların peşine düşen polis, saldırının araştırma şirketine yönelik olup olmadığını araştırıyor.

Tugay SADAY
android-time 15:20 27 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Ünlü bir kamuoyu araştırma şirketinin Şişli’deki merkezine bina önünden geçen bir araçtan 5 el ateş edildi. Kurşunlardan biri şirketin camına isabet ederken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganların peşine düşen polis, saldırının araştırma şirketine yönelik olup olmadığını araştırıyor.

İstanbul Polisi’ni Faruk Acar’ın sahibi olduğu araştırma şirketinin Şişli’deki merkezine isabet eden kurşunla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucu şirketin önünden hızla geçen bir araçtan 5 el ateş edildiği ve  birinin merkeze isabet ettiği belirlendi. Ekipler açılan ateşin araştırma şirketine yönelik doğrudan saldırı mı yoksa maganda kurşunu mu olduğunu araştırırken, ateş açan kişilerin yakalanmaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Son güncelleme: android-time 16:0127.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar