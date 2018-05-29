Ünlü AVM için şok iddia

İstanbul’daki Mall of İstanbul AVM’nin altına, yıllar önce daha ihalesi bile yapılmamış metro hattı için istasyon yapıldığı iddia edildi. CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, adrese teslim metro istasyonu için firma ile İBB arasında yapılan şaibeli protokolün içeriğinin açıklanmasını istedi

Başakşehir'de vatandaşların okul yaptırılmak üzere kamulaştırılan arazisine inşa edilen ve mahkemelik olan AVM yeni bir iddia ile gündemde. CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın gündeme taşıdığı iddiaya göre ünlü alışveriş merkezi daha inşaat halindeyken altına, ihalesi bile yapılmamış metro hattı için istasyon yapıldı.

Ataman, konut, ofis, AVM ve otelden oluşan Mall of İstanbul projesini yapan Torunlar GYO'nun 2012-2013 yıllarında ofis bölümünü inşa ederken metro istasyonunun da kaba inşaatını yaptığı anlattı.

Projenin otel bölümü inşa edilirken metro istasyonunun otel kapsamında ruhsata bağlandığını söyleyen Ataman 22 Nisan 2014'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Torunlar GYO arasında metro istasyonu için protokol imzalandığını öne sürdü. Mall Of İstanbul projesinin altındaki metro istasyonunun bağlı olduğu İkitelli-Ataköy Metro hattının ise 19 Kasım 2015'te ihaleye çıkarıldığını, ihaleyi kazanan firma ile 8 Nisan 2016'da sözleşme imzalandığını kaydetti. Metro inşaatı başladığında hattın MASKO istasyonunun, ünlü AVM'ye çıkış sağlayacak noktada hazır halde olduğuna dikkat çeken Ataman “Daha metro ihalesi bile yapılmadan istasyon inşaatı tamamlanmış. Böyle bir yöntem dünyanın hiçbir yerinde yoktur” dedi.

AVM'YE MÜŞTERİ TAŞIMAK İÇİN Mİ PLANLANDI?

Konuyu haziran ayı İBB Meclis oturumunda gündeme taşıyacağını belirten Ataman şunları söyledi:

“Bu şaibeli protokolün içeriğinin İstanbul halkına açıklanması gerek. Bu hat, ünlü AVM'ye müşteri taşımak için mi İstanbulluları hizmet etmek için mi planlandı? Firmaya ‘sen istasyonun yap, biz oraya bir metro hattı getireceğiz' sözü mü verildi? Ya da mahkemelik olan projedeki imara aykırı uygulamalara göz yummak için mi istasyon inşaatı bu firmaya yaptırıldı? İBB, buna benzer bir protokolü 2016 yılında da yapmıştı. Bakırköy'deki Marmara Forum AVM'nin kaçak durumdaki yaklaşık 100 bin metrekarelik ofis ve otoparkına, İBB'ye verilen 40 bin metrekarelik arsa karşılığında af getirilmişti. Geçtiğimiz yıl da arsa bağışı karşılığı af çıkardığı Marmara Forum AVM'nin bir bloğu İBB tarafından ek hizmet binası olarak kullanılmaya başlandı.”Her iki durumda da ortada mevzuata aykırı bir durum olduğuna dikkat çeken Ataman, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ı protokolün içeriğini açıklamaya çağırdı.

MAHKEME SÜRÜYOR

Ünlü AVM'nin üzerinde yükseldiği arazi, “Eğitim tesisleri” fonksiyonuna sahip iken 2005 yılında kentsel yenileme ve gecekondu dönüşümü kapsamında TOKİ tarafından kamulaştırıldı. Arazideki hisse sahiplerinden Durmuş ailesi, okul yapılması planlanan arazideki bin 600 metrekarelik paylarını 2008 yılında yaklaşık 1 milyon liraya sattı. Ancak daha sonra arazi, Torunlar GYO'ya devredildi. 2009 yılında TOKİ’nin onayladığı imar planı değişikliği ile arazi “özel sosyal kültürel tesis ile kısmen ticaret ve hizmet” alanı ilan edildi. Arazinin kamu alanından çıkartılarak özel alana alınması ile değerinde artış sağlandığı gerekçesiyle Durmuş ailesinin açtığı dava yerel mahkeme tarafından reddedilince konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu ve tapu iptali davası yeniden görülmeye başlandı.