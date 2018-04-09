Ünlü dövmecinin davası başladı

Kadıköy’ün tanınmış dövmecilerinden Güray Tan Mısır’a sahte içki sattığı iddia edilen Bayram Çomak ilk kez hakim karşısına çıktı. Turistlerden aldığı içkileri sattığını söyleyen sanık, “Güray çok iyi bir insandı. Ölümünün benimle bir ilgisi yok. Benim sattığım içkiden değildir. Her gün alkol içiyordu” sözleriyle kendisini savundu.

Kadıköy'ün tanınmış dövmecilerinden Güray Tan Mısır, geçtiğimiz yıl mart ayında içki içtikten sonra rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Güray Tan Mısır, alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alındı, 3 gün sonra ise hayatını kaybetti. Mısır'a sahte içki satarak ölümüne neden olduğu iddia edilen ve adli kontrolle serbest kalan Bayram Çomak hakkında “olası kasıtla kasten öldürme” suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz Sanık Bayram Çomak, taraf avukatları, yaşamını yitiren Güray Tan Mısır'ın annesi ve ağabeyleri ile çok sayıda arkadaşı katıldı.

‘SEVDİĞİM BİR İNSANDI'

Güray Tan Mısır'a sahte alkol sattığı iddia edilen sanık Bayram Çomak, Güray Tan Mısır'ı tanıdığını ve sevdiğini söyleyerek, “Ölen Güray çok iyi bir insandı. Alkol getiren turistlerden Laleli'de içki satın alıp, tanıdıklarıma ücreti karşılığında satarım. Kendisine zaman zaman yurt dışından gelen içkileri satmıştım. İçki yüzünden öldü diye duydum. Ölümünün benimle bir ilgisi yok. Benim sattığım içkiden değildir. Her gün alkol içiyordu. 4-5 günde bir benden alkol alıyordu. Ben 10 yıldır yabancılardan alkol alıp satıyorum. Hiçbir sorun çıkmamıştı” ifadelerini kullandı.

IŞIĞA BAKAMADIĞINI SÖYLEDİ

Güray Tan Mısır'ın dövmeci dükkanında çalışan ve tanık sıfatıyla ifade veren Cemil Uzun, Mısır'ın her akşam alkol tükettiğini ve olay günü kendisini aradığını anlattı. Uzun, “Bayram diye bir şahıstan içki aldığını telefon konuşmalarından biliyorum. Olay günü yani ölmeden 3 gün önce bana telefon etti. ‘Işığa bakamıyorum' dedi. ‘Ben de bir şey içtin mi' dedim. ‘Yok' dedi” şeklinde anlattı. Güray Tan Mısır'ın ev arkadaşı Ecevit Umut ise, Mısır'ın olay günü gündüz vakti rahatsızlandığını ve çevrede bulunanlara ışığı görmediğini söylediğini belirtti.

Aile bireyleri ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.