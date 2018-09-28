Nusret’te dehşet şov: Turistler yandı

İstanbul Etiler'de bulunan Nusr-et lokantasında yapılan alev şov faciaya dönüştü. Olayda iki restoran çalışanı ile 4 turist yaralandı. Sevgilisi ile birlikte yanan turistlerden birisinin Çinli teknoloji markası Xiaomi’nin mağazaları olan Mi Store’un Çekya’daki kurucusu ünlü iş adamı Viktor Hajıcek olduğu ortaya çıktı. Viktor Hajıcek "Kabus gibi bir gece yaşadık." dedi.

Olay dün akşam saat 21:30 sıralarında yaşandı. Görgü tanıklarının anlatımına ve video kaydına göre olay şöyle gelişti; Etiler Nusr-et'in bar kısmındaki masa üzerinde iki çalışan alev şova başladı.

Ancak masanın üzerindeki alevler bir anda etrafa sıçradı. Bu sırada bir çalışan, elindeki bidondan alevlerin üzerine bir sıvı döktü. Alevler daha da büyüdü.

Alevler bar kısmında sevgilisi iş adamı Viktor Hajicek ile birlikte bulunan Çek Cumhuriyeti vatandaşı Krisryna Tresnakova'nın kıyafetini tutuşturdu. Bir anda alevler içinde kalan genç kadına sevgilisi ve çevredekiler müdahale etti. Ancak Krisryna Tresnakova’nın vücudunda yanıklar oluştu.

TOPLAM 4 TURİST VE 2 RESTORANT ÇALIŞANI YARALANDI

DHA’dan Müslim Sarıyar’ın ilk olarak detaylarını duyurduğu olayda Tresnakova'nın sevgilisi Viktor Hajıcek de yaralandı. Ayrıca İstanbul’a balayı tatiline geldiği öğrenilen İngiliz bankacı Alexandros Severıs ile Umman vatandaşı Mohammed Khamıs Salim de vücutlarının çeşitli yerlerinden yandı. Alev şovu yapmak isterken faciaya neden olan bar sorumlusu Serdal C. ve bar çalışanı Mehmet Yasin Ü.'nün de vücutlarında yanıklar oluştu.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaralılar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 4 turist de polise verdikleri ifadelerinde restoran sahibi ve çalışanlarından şikayetçi oldu. Yaralılardan Krisryna Tresnakova’nın durumunun diğerlerine göre daha kötü olduğu öğrenildi.

Krisryna Tresnakova’nın sevgilisi iş adamı Viktor Hajıcek “Kabus gibi bir gece yaşadık. Olayın hemen ardından bir hastaneye gittik. Benim de bazı yanıklarım var ama kız arkadaşım Krisryna Tresnakova benden çok daha kötü durumda. Olay çok yeni ve şimdi daha fazla bilgi verecek durumda değilim. Kabus gibi bir gece yaşadık ve hâlâ devam ediyor” dedi.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE ŞOVDA YANAN VIKTOR HAJICEK ÜNLÜ İŞ ADAMI ÇIKTI

İstanbul Etiler’de bulunan Nusr-et lokantasında yapılan alev şovda sevgilisi ile birlikte yanan Viktor Hajıcek’in Çinli global zincirin ortaklarından olduğu ortaya çıktı.

Hajıcek’in Çinli teknoloji markası Xiaomi'nin mağazaları olan Mi Store'un Çekya'daki (Çek Cumhuriyeti) kurucusu olduğu öğrenildi.